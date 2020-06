Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, disparu entre temps de la scène publique et donné, par des rumeurs, pour mort ou gravement malade à la suite d’une opération cardiaque qui ne se serait pas bien déroulée, serait encore à nouveau gravement malade d’après des soupçons du ministre japonais de la Défense, Taro Kono. Devant la presse japonaise, le ministre a déclaré qu’ils ont des soupçons sur la santé de l’homme fort de Pyongyang . D’après celui-ci, « les mouvements très étranges en Corée du Nord étaient dus au fait que Kim » essayait de ne pas être infecté, alors que le coronavirus continue par se propager dans le pays.

A l’en croire, Tokyo, Washington et d’autres pays avaient échangé des informations à propos de lui. Mais toujours en entretenant le mystère autour de la question, le ministre de la Défense n’a pas donné plus de détail sur ce qui pouvait être le problème avec le dictateur en avançant qu’il n’est pas « autorisé à discuter des questions de renseignement. »

A propos de la pandémie du nouveau coronavirus, Pyongyang a résolument affirmé n’avoir enregistré aucun cas de contamination, une affirmation qui d’après des experts ne serait pas vraie. Ces derniers pensent que la crise sanitaire a porté un coup dur à l’économie du pays, qui a fermé ses frontières avec la Chine, son premier partenaire commercial.

La RPDC toujours en position d’attaque

Malgré cette absence du dirigeant, le pays n’a pas manqué de brandir des menaces à l’endroit de Washington, sur qui, le dirigeant pourrait ordonner une frappe, si une nouvelle guerre venait à éclater entre elle et son voisin du Sud. La Corée du Nord avait indiqué dans sa déclaration datant d’hier, qu’elle possédait des missiles et des armes nucléaires « qui sont capables de punir sans merci ceux qui osent lever la main en RPDC ». « L’objectif principal est le mouvement et le déploiement des forces armées américaines sur la péninsule coréenne depuis l’étranger et depuis le continent et la livraison rapide d’une attaque contre la République populaire démocratique de Corée » a ajouté la déclaration.