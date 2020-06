Samedi, Kim Yo-jong, la jeune soeur du dirigeant nord-coréen, a averti que son pays prendra « une action de la prochaine étape » contre la Corée du Sud pour « la trahison et les crimes » de Séoul contre le pays communiste. « Je sens qu’il est temps de rompre pour de bon avec les autorités sud-coréennes. Nous prendrons bientôt une action de la prochaine étape », a indiqué Kim Yo-jong, la première vice-directrice du Comité central du Parti du travail du Nord d’après l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

« En exerçant mon autorité attribuée par le dirigeant suprême, notre Parti et l’Etat, j’ai donné une instruction au département en charge des affaires liées à l’ennemi pour mettre en œuvre résolument une action de la prochaine étape », a précisé le communiqué. Elle a indiqué par ailleurs que « le droit de prendre une action prochaine contre l’ennemi sera confié au chef d’état-major général de notre armée ».

“Les autorités sud-coréennes devront payer un cher prix”

Cette déclaration intervient une semaine après qu’elle eut menacé de rompre toute communication avec la Corée du Sud et de mettre fin à l’accord militaire qui avait pour visé, la réduction des tensions entre les deux Corées à cause de groupes d’activistes sud-coréens et de transfuges nord-coréens qui envoient des affiches de propagande contre Pyongyang vers le Nord. « Pour parler clairement, les autorités sud-coréennes devront payer un cher prix si elles laissent cette situation se poursuivre en cherchant toute sorte d’excuses », avait-elle déjà averti jeudi.