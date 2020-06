Il y a quelques années, peu étaient les français qui accordaient de l’importance au Bitcoin. Mais depuis 2017, on se rend compte que les citoyens de ce pays raflent de plus en plus de cette monnaie. Lorsqu’on se fie par exemple aux données de Google, on constate rapidement que la plupart des français tape la recherche « acheter des bitcoins ». Mais qu’est ce qui peut bien expliquer cette montée fulgurante de cette cryptomonnaie dans ce pays ?

Pourquoi la France accorde-t-elle désormais de l’importance au Bitcoin ?

En effet, l’une des premières raisons qui peut expliquer ce changement de cap ces derniers jours est l’apparition du corona virus. En effet, depuis cette pandémie, la France qui a fait face à une longue période a très vite compris l’importance du télé travail. Par le même fait, les français ont préféré faire confiance à la cryptomonnaie. Mais est-ce à dire que cette engouement disparaîtra après la crise ? Ce n’est pas toujours certain.

Une chose est sûre, cette pandémie aura bien été à l’origine de la compréhension de beaucoup de chose. Plusieurs français se sont rendu compte que c’est une monnaie qui permet d’agir en toute liberté. Elle n’est pas du tout traçable et vous permet de faire facilement et rapidement vos achats sur internet. Une personne qui trouvait des difficultés à se rendre à la banque à cause du confinement aura donc désormais la vie facile.

Il est donc clair que les français feront donc désormais confiance à cette monnaie électronique qui apparaît comme une solution rentable en cette saison très difficile pour le monde entier. En plus, on a fait le constat que plusieurs plateformes électroniques acceptent désormais des paiements par bitcoins. Pourquoi se compliquer encore la vie lorsqu’on a une solution facile à notre portée ? Il apparait clair que même la justice française a finalement reconnu le bitcoin comme une monnaie. C’est ce que nous pouvons constater dans les intentions du tribunal de Nanterre qui pense que le bitcoin est assez intéressant pour l’économie du pays et du monde. Cette décision va donc permettre à de nombreux français de pouvoir désormais utiliser cette crypto monnaie sans aucun risque. Ce fut une véritable surprise pour tout le monde, car il est difficile de voir une juridiction de ce genre prendre de telles décision.

Le bitcoin a-t-il gagné du terrain à cause de son ancienneté ? Qu’à cela ne tienne, les créateurs de cette monnaie peuvent déjà se réjouir du fait d’avoir su gagner le cœur d’un nouveau client. En effet, le bitcoin va désormais prendre une place capitale dans l’économie française. Si vous aviez donc encore des doutes sur cette monnaie électronique, vous ferez mieux d’apprendre à l’utiliser pour ne pas être en reste. Un guide bitcoin par cryptonaute vous sera d’une grande utilité dans ce sillage. Avec cet essor, nous constatons que le monde du numérique commence à prendre une importance capitale dans le monde actuel. Tous les autres pays sont-ils aussi concernés ? L’avenir nous dira.