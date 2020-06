24 soldats maliens ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés. L’information a été donnée par l’armée malienne. L’attaque a pris pour cible un convoi composé d’une douzaine de véhicules, au centre du pays, à proximité de la zone frontalière avec la Mauritanie, une localité sous le contrôle des groupes terroristes. La zone où l’attaque a eu lieu est également proche de la petite ville de Diabaly, dans la région de Ségou. Selon un porte-parole de l’armée, huit rescapés ont été retrouvés le samedi dernier, après l’attaque. Des sources militaires avaient fait comprendre que quarante soldats avaient été tués ou n’étaient pas présents lors des appels.

50 militaires tués en novembre 2019

Même si l’attaque est imputée aux djihadistes, elle n’a pas été encore revendiquée par un groupe. En outre, deux soldats ont été tués au cours de la même journée, au nord du Mali. Notons que cette attaque subie par l’armée malienne, est celle qui lui a infligé la plus lourde perte, depuis le mois de novembre 2019. Au cours de ce mois, 50 militaires avaient été tués au cours d’un raid. Notons que cela fait plus de six ans que le Mali est frappé par une multiforme et profonde crise, qui a tué des milliers de personnes et fait plusieurs centaines de déplacées. Cela, malgré l’aide apportée par les forces onusiennes, françaises et africaines, l’Etat malien et la communauté internationale.

Des violences intercommunautaires

Même si un accord de paix a été signé en 2015, avec les anciens rebelles séparatistes du nord, le pays est toujours confronté aux violences menées par les groupes djihadistes, ayant des liens avec Al-Qaïda et l’Etat islamique. Le Mali est également en proie aux divers trafics et aux violences intercommunautaires provoquées par les djihadistes. Par ailleurs, les violences qui ont commencé en 2012, à partir du nord du pays se sont répandues au centre du pays, puis au Niger et au Burkina-Faso.