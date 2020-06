Le gouvernement ghanéen a annoncé vouloir accueillir les Afro-américains, qui se sentent indésirables aux Etats-Unis. Lors d’une commémoration en l’honneur de George Floyd, la ministre du tourisme Barbara Oteng-Gyasi a exhorté les Afro-américains à s’installer dans le pays, s’ils se sentent indésirables aux USA. «Profitez-en, rentrez chez vous, construisez une vie au Ghana, vous n’avez pas à rester là où vous n’êtes pas désirés pour toujours, vous avez le choix et l’Afrique vous attend» a-t-elle déclaré, d’après un média ghanéen. Elle a également exprimé son espoir selon lequel la mort de George Floyd mette un terme au racisme aux USA, ainsi que dans le monde entier.

L’initiative « l’année du retour »

«Le racisme en Amérique continue d’être une pandémie mortelle […] Nous prions et espérons que la mort de George Floyd ne sera pas vaine mais qu’elle mettra fin aux préjugés et à la discrimination raciale dans le monde» a-t-elle déclaré. Elle a continué en faisant savoir que le gouvernement ghanéen ouvre toujours ses bras et invite tous ses frères et sœurs à « rentrer chez eux ». En 2019, le Ghana avait lancé l’initiative « l’année du retour », qui consiste à ouvrir le pays à l’accueil des Africains de la diaspora. Cette initiative avait permis à de nombreux Afro-américains de visiter le pays.

Investir dans l’économie ghanéenne

Cette année, l’Etat ghanéen a évolué dans l’initiative visant à accueillir les Africains de la Diaspora, avec « au-delà du retour ». Cette nouvelle initiative du Ghana, a pour but d’aider ces derniers à s’installer dans le pays, et à investir dans son économie. Notons que l’annonce faite par la ministre ghanéenne, intervient dans un contexte où les discriminations raciales et les violences policières sont dénoncées aux Etats-Unis, après la mort de George Floyd. Celui-ci a été tué lors d’une interpellation policière, par Derek Chauvin, un policier blanc le 25 mai dernier, dans la ville de Minneapolis.