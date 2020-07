L’argile de “kew” en Wolof, “calabash chalk” en Anglais, “craie de calebasse“, “efun” en Yoruba ou “kalaba“, “calabaa“, “lokpo” ailleurs sur le continent africain appartient au groupe d’argiles à kaolin composée de kaolinite dont la formule chimique non précisée se rapproche de : Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 dont le composant principal est l’hydroxyde de silicate d’aluminium. On les trouve dans les gisements sous 2 couleurs différentes : blanche ou beige. Le kaolin avec son odeur de terre argileuse se classe en 2 catégories : le type primaire résiduel et le type secondaire sédimentaire (Prasade et al., 1991).

Valeur culturelle et usages multiples

Le kaolin a une valeur culturelle importante en Afrique car il est utilisé particulièrement comme peinture corporelle pour manifester la joie, la paix ou le deuil dans de nombreux pays comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, etc. Le kaolin est exploité à la fois dans l’industrie du papier (en raison de la fluidité qu’elle lui donne avec une qualité exceptionnelle d’impression), dans l’industrie plastique, dans les cosmétiques (masques faciaux, savons et autres), dans l’industrie artisanale pour la conception d’utilitaires domestiques tels que la poterie, en médecine, en électricité (isolateurs électroporcelaines pour la transmission d’énergie), dans la conception de peintures plus écologiques et même comme snack en automédication en raison des bienfaits de cette roche argileuse naturelle.

Le kaolin est également employé en agriculture pour réduire l’effet des coups de soleil sur les agrumes dans les plantations, pour son effet répulsif contre certains insectes ravageurs et pour certaines luttes biologiques. Et ce n’est pas tout ! Cette roche sert de charge minérale pour la minéralisation de l’eau et en construction. Par exemple l’industrie l’exploite dans la fabrication de plâtres comme de revêtements de toiture. Cette argile entre aussi dans la conception de ciments géo-polymères.

Snack préféré des femmes et dangers pour les femmes enceintes

Le kaolin est très prisé comme produit alimentaire de plaisir par voie orale. Certains consommateurs ne peuvent s’en passer afin de tromper leur besoin de grignoter ou pour maigrir et cela a un effet de drogue à long terme. Les populations composées des deux sexes comme des différents groupes d’âge consomment le kaolin, mais surtout les femmes. On l’appelle d’ailleurs le produit des femmes enceintes qui défendent ses bienfaits contre les vomissements, la salivation excessive et les nausées qui perturbent durant les premiers trimestres de gestation. Pourtant, il est énoncé ailleurs que le kaolin provoque des troubles histomorphologiques à l’estomac et à l’œsophage.

La roche kaolin est une pierre naturelle selon certains médecins qui constitue une barrière contre l’absorption des nutriments contenu dans les aliments ordinaires. Ainsi déjà, les vitamines ou les éléments nutritifs des aliments perdent leurs bénéfices à l’organisme humain du fait de cette barrière, faute de ne pouvoir nourrir les cellules organiques mais en plus, ces roches peuvent contenir des micro-organismes variés qui peuvent entraîner un bouchon du rectum et une anémie chez le consommateur. Et, une anémie dans le cas d’une femme enceinte peut affecter la respiration du fœtus, la vie du fœtus comme de sa mère lors de l’accouchement. Cependant, il y a d’autres sources de risques. En dehors de l’hydroxyde de silicate d’aluminium, le kaolin contient également des concentrations de plomb non négligeables dont l’absorption n’est pas recommandée pour la santé humaine tout comme d’autres polluants tels que l’aluminium, le silicium, l’alpha lindane, l’endrine, l’endosulfan, l’arsenic, le chrome et d’autres polluants organiques.