Le marché de Sandaga, construit 27 ans avant les indépendances, et l’un des plus grands pôles commerciaux sénégalais, cause de véritables problèmes sécuritaires d’après les autorités et devrait pour cela, être déjà démoli. L’année dernière, il devrait déjà être fermé, mais à cause des arguments avancés par les commerçants, comme la célébration de la tabaski, les autorité ont dû reporter la démolition.

Toutefois, cette fois semblerait être la bonne. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le préfet de Dakar, Alioune Badara Sambe a fixé un dernier délai aux marchands, au plus tard le vendredi 3 juillet 2020, pour déguerpir les lieux. « Dans le cadre du projet de réhabilitation du marché Sandaga, les commerçants installés sur la voie publique (pourtour du bâtiment central fermé) sont sommés de quitter les lieux, au plus tard le vendredi 3 juillet 2020 à 20 heures », a indiqué le communiqué qui précise, qu’il « s’agit notamment des cantines implantées sur l’Avenu Lamine Guèye, Rue Sandiniéry, Avenu Emile Badiane. » D’après une annonce faite par le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, la démolition du marché, va démarrer dès le vendredi 3 juillet prochain.

“Ce marché nous est cher, mais il nous faut le démolir”

Pour rappel, le marché avait subi plusieurs incendies et présentait de sérieux problèmes sécuritaire au point où le ministre Abdou Karim Fofana, avait indiqué l’année dernière, que l’effondrement des installations n’était qu’une question de temps, à côté des installations électriques qui n’inspirait également plus aucune confiance. « Ce marché nous est cher, mas il nous faut le démolir pour le reconstruire et le moderniser, » avait-il indiqué.