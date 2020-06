Près de quatre ans après la tentative de coup d’État qui a failli emporter le président turque Recep Tayyip Erdogan, Ankara n’a pas encore fini de juger les présumés auteurs du putsch. La sentence du procès dit du « Commandement général de la Gendarmerie » était l’une des plus attendues dans le pays. Depuis le mois de novembre 2017, environ 245 personnes comparaissaient pour avoir participé au coup d’Etat depuis le siège des forces de gendarmerie dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.

Parmi les auteurs, 86 d’entre eux ont été condamnés à une peine dite « aggravée » de prison à vie, comprenant des conditions de détention les plus sévères, principalement en cellule individuelle. Un autre groupe de 35 personnes a été reconnu coupable de « tentative de renversement de l’ordre constitutionnel » et condamné pour une peine de prison à vie. Les putschistes étaient, en effet, accusés d’avoir agi sur les ordres d’un prédicateur musulman, Fethullah Gülen, installé aux USA, dont la Turquie réclame depuis avec ténacité l’extradition.

Un procès inédit

Les procédures qui ont conduit à cette condamnation, ont été d’une ampleur inédite dans l’histoire de la Turquie à cause de la gravité de l’acte. Depuis juillet 2016, plus de cinq cent mille personnes ont été placées en garde à vue pour leur supposée implication dans le coup d’Etat manqué. Au plus fort des purges, 55 000 d’entre elles étaient mises derrière les barreaux.