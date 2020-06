La star américaine du Basketball, Michael Jordan a promis offrir un montant de 100 millions de dollars pour lutter contre les inégalités raciales. L’information a été donnée par l’ancien joueur, hier vendredi 05 juin 2020. Il a précisé que cette somme ira à l’endroit des organisations qui œuvrent en faveur de l’égalité des races et de la justice raciale, tout en évoquant « le racisme qui gangrène les Etats-Unis ». Dans un communiqué où il reprend le slogan « Black Lives Matter », le joueur légendaire de la NBA a indiqué que ces fonds qui serviront également à l’éducation, seront distribués à travers sa marque Jordan Brand, sur les dix prochaines années.

La vive émotion provoquée par la mort de George Floyd

«Black Lives Matter. Ce n’est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné qui cause la faillite des institutions de notre pays ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires» a promis Michael Jordan. Notons que cette promesse de don, est forcément la plus importante faite par une personnalité du monde du sport en faveur des organisations caritatives à but non-lucratif. Aussi démontre-t-elle la vive émotion provoquée par la mort de George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, au cours d’une interpellation policière dans la ville de Minneapolis.

Des villes se sont embrasées

La vidéo de cette arrestation qui a fait le tour de la toile, a suscité beaucoup d’indignation à travers le monde. Plusieurs pays comme la Chine, l’Iran et plusieurs personnalités africaines ont condamné le traitement des noirs aux Etats-Unis. Dans le pays, plusieurs voix issues notamment du milieu du sport, de la musique ont fustigé le racisme dont est victime la communauté noire américaine. Des villes du pays se sont embrasées depuis une dizaine de jours, avec des manifestations qui débouchent en affrontements.