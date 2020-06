Ce vendredi, les autorités françaises et les officiers des forces armées françaises annonçaient la mort du chef d’une filiale d’Al-Qaïda en Afrique du Nord lors d’une opération au Mali. Le djihadiste, était un combattant militant clé qui faisait l’objet d’une chasse à l’homme depuis plus d’un an. Son groupe, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), a participé à une prise de contrôle militante islamique du Mali avant l’intervention des troupes françaises en 2013 dans la région du Sahel en Afrique du Nord.

Une victoire française au Mali

« Ce 3 juin, les forces de l’armée française, avec le soutien de leurs partenaires locaux, ont tué l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, et plusieurs de ses plus proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali », a publié sur Twitter ce vendredi, la ministre française de la Défense, Florence Parly. Un autre coup dur porté au terroriste du nord du Mali, après l’annonce, le 19 mai, de la capture de Mohamed el Mrabat, un djihadiste qui occupait un poste de responsabilité pour l’État islamique du Grand Sahara. Abdelmalek Droukdel, était également connu sous le nom d’Abou Musab Abdul Wadud.

L’homme aurait combattu dans la guerre civile algérienne dans les années 1990 et avait pris de l’importance en tant que premier émir du principal mouvement d’insurrection algérien en 2004. Il a ensuite transformé le Groupe salafiste pour la Prédication et le combat, connu sous le nom de GSPC, en AQMI, dans le but de diffuser le mouvement à travers la région du Sahel en Afrique sous l’égide du réseau terroriste mondial. Sous sa direction, AQMI a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques meurtrières à travers l’Algérie. Avec sa faction, le djihadiste s’était spécialisé dans l’enlèvement des étrangers en échange de rançons, et avait opéré dans le nord du Mali, du Niger, de l’Algérie et de la Mauritanie, avec une base arrière dans les montagnes algériennes.