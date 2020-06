Mercredi, les autorités de l’État de Washington ont confirmé l’ouverture d’une nouvelle enquête concernant le décès de Manuel Ellis, afro-américain décédé dans des conditions similaires à celles de George Floyd. Une décision qui s’inscrit dans un contexte bien particulier puisque d’immenses manifestations ont actuellement lieu aux USA, afin de réclamer la fin des violences policières.

Jay Inslee, gouverneur de l’État de Washingotn, au nord-ouest du pays, a affirmé qu’il espérait voir l’enquête concernant la mort de Manuel Ellis être retirée des mains du shérif et du procureur du comté de Pierce. Selon lui, le conflit d’intérêts est trop important et l’enquête n’aurait que trop peu de chances d’aboutir. Toutefois, les faits sont là et l’enquête va bel et bien être remise sur le devant de la scène.

Manuel Ellis, un afro-américain mort dans des circonstances similaires

Dans les faits, le 3 mars dernier, Manuel Ellis est interpellé par un représentant des forces de l’ordre qui va alors le menotter et l’allonger à terre. Ce dernier se tient sur lui. Asphyxié, il réclame de l’aide alors qu’une passante elle, filme la scène à l’aide de son smartphone. La vidéo elle, le montre en train de dire “Je ne peux pas respirer, monsieur” preuve, selon son avocat, qu’Ellis était un homme respectueux et que même en situation de détresse, il a su faire la part des choses et reconnaître l’autorité.

Une enquête réouverte

Manuel Ellis, 33 ans, est décédé des suites d’un arrêt respiratoire lié à une contrainte physique, et ce, même si des traces de méthamphétamines ont été retrouvées dans son organisme. Les quatre policiers incriminés dans cette affaire eux, n’ont été à ce jour, que placés en congés administratifs. Le maire de la ville de Tacoma a appelé à leurs licenciements, espérant également les voir être poursuivis en justice. Ces derniers défendent quant à eux une altercation physique ayant débouché à une arrestation musclée.