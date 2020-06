Une opération de communication, plutôt ratée. En effet, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, pensait réussir un coup en avançant sa venue sur l’île de Sein, en Bretagne, dans le but de rendre hommage au général de Gaulle, mercredi dernier. Problème, cela n’a pas du tout plu aux résidents, qui le lui ont bien fait comprendre.

Sa venue était tellement contestée que cette dernière a été forcée d’écourter son séjour. Initialement attendue jeudi, celle-ci souhaitait participer aux festivités et a donc tenté de se rejoindre l’île de Sein un peu plus tôt. Dès son arrivée, Marine Le Pen a senti le vent tourné, avec des citoyens qui lui ont tourné le dos et qui l’ont hué. La gerbe de fleurs qu’elle ira déposer au pied de la statue de De Gaulle sera plus tard piétinée. Des actes « d’antifas » selon elle, qui a donc décidé de partir plus vite que prévu.

Marine Le Pen, pas la bienvenue en Bretagne

Pour beaucoup d’éditorialistes, la présidente du RN pensait sûrement faire le buzz et imposer un peu plus sa nouvelle notoriété. Malheureusement, cette opération de communication s’est transformée en opération politique ratée. Sa décision de se rendre sur l’île de Sein plus tôt a d’ailleurs créé la surprise et a eu l’effet escompté, du moins le temps de quelques secondes car dès son arrivée, de nombreux habitants lui ont fait comprendre qu’elle n’était absolument pas la bienvenue. Face au restaurant où elle ira dîner, se regroupent ensuite plusieurs dizaines de militants, panneaux à la main, réclamant son départ.

Un fiasco politique

Pour certains, ce fiasco s’inscrit dans la suite logique de la tentative de dédiabolisation du RN. En tentant de récupérer l’image patriote du Général de Gaulle, Marine Le Pen s’inscrit dans la droite lignée de ce qu’elle bâtit depuis plusieurs années. Malheureusement, l’Île de Sein jouit d’une histoire particulière et voir Marine Le Pen tenter de récupérer cet héritage, ne passe pas auprès des locaux, très attachés à l’histoire de leur île, à l’histoire de France. Pour certains, l’écart est d’ailleurs beaucoup trop grand. D’un côté de Gaulle a bâti et façonné l’Europe, de l’autre, Marine Le Pen ne cesse de la dénoncer.