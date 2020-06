Lundi dans la matinée, l’avocat particulier d’Eric Zemmour, Me Olivier Pardo, dans une interview disait toute sa considération et son amitié pour le polémiste. Ce même jour dans la soirée, Eric Zemmour, encore une fois, lançait la polémique avec une analyse toute personnelle du drame de Minneapolis. Navigant à contre-courant, Zemmour, s’il n’avait justifié la tragédie, avait néanmoins trouvé des circonstances atténuantes aux policiers responsables de la mort de l’américain. Des propos qui avaient soulevé un tollé sur la toile. Et Mardi, le cabinet de Me Pardo, recevait des menaces de mort.

« On va venir, (…) on va tous vous tuer »

Lundi dans une interview accordée au magazine ‘’ Valeurs Actuelles ’’, Me Olivier Pardo, déclarait à propos d’Eric Zemmour, « Éric Zemmour est plus qu’un client, c’est un ami. Je le défends depuis une quinzaine d’années. Il m’a toujours fait l’honneur de me faire confiance ». Une ode à l’amitié faite par le juriste que, des détracteurs du polémiste avaient fort gouté. Et le lendemain Mardi, le cabinet de l’avocat, OPLUS, sis 74 avenue de Wagram à Paris, recevait selon les confidences faites à la presse, des menaces de mort. Et ce serait l’une des collaboratrices de Me Pardo, qui aurait reçu l’appel d’un interlocuteur avec une voix masculine, assez « calme » mais refusant de s’identifier.

Ce dernier au téléphone, lui aurait demandé de bien vouloir transmettre à Me Pardo le message que s’il s’entêtait à défendre « les sales juifs, les youds, les youpins », son cabinet pourrait subir le même sort que celui du journal satirique Charlie Hebdo, frappé par un attentat terroriste en janvier 2015. « On va venir, (…) on va lui faire la guerre (…) on va tous vous tuer » avait menacé, l’ “homme” au bout du fil. Me Olivier Pardo, refusant la victimisation, aurait choisi de ne pas passer sous silence ce fait en portant plainte contre X pour « menace de mort ». Si aucuns liens de causalité, ne semble s’établir entre les derniers propos du polémiste et les menaces de mort dont a été victime son avocat ; pour la presse cependant, l’article paru dans le magazine ‘’ Valeurs Actuelles’’ aurait pu en être un élément catalyseur.