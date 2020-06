« TN Rabiot Police Officiel », un groupe de Facebook ayant pour membre des policiers qui partagent des propos assez racistes, est infiltré par le site d’informations Streetpress. Ce groupe né depuis 2015 est un groupe réservé exclusivement aux forces de l’ordre. On ne peut l’intégrer en donnant aux dirigeants du forum son numéro matricule et sa promotion à l’école de police ou de gendarmerie. Dans ce groupe où sont régulièrement partagées des informations racistes, un agent de Streetpress s’est infiltré et a publié ce vendredi 05 juin des informations assez détaillées sur les égarements dont les membres de ce groupe ont fait preuve

Christophe Castaner, le Ministre de l’intérieur français ne compte pas laisser impunis tous ces débordements et propos déplacés des agents des forces de l’ordre. Le ministre de l’intérieur dépose plainte pour que soit poursuivis chaque coupable de propos racistes et autres déviances. Il affirme ouvertement :« chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions raciste” sera “l’objet d’une enquête, d’une décision, d’une sanction”. L’homme est assez déterminé à punir chaque coupable dans cette affaire. Il faut dire que dans les conversations de ce groupe, les agents de la police n’ont pas daigné mâcher leurs mots. Il n’y avait aucun répit entre les injures et railleries à la race noire. « Paris ? J’ai un doute qu’on soit encore en France. » « C’est noir de monde ! » « Non ! C’est noir de merde ! » , tels sont les commentaires posés par un agent de police dans le groupe.

Ajoutons d’ailleurs qu’ils n’admettent pas des représailles des autres membres qui décident de les ramener à l’ordre. « Vous serez les premiers à pleurer qu’une personne de l’extérieur fasse une capture d’écran et l’envoie à qui de droit ! Vous tendez le bâton parfois pour vous faire battre ! Comme si on n’avait pas assez de soucis comme cela ! » a écrit dans le groupe une policière. Une autre se trouve très indignée par les propos de ces agents de la police. Mais un autre agent réplique aussitôt la traitant de « pseudo collègue » il ajoute : « On n’a pas besoin de fragiles dans la boîte »

Ils se moquent de la mort des noirs

Les circonstances de décès des noirs est une occasion pour correctement se moquer dans ce groupe. Ils vont jusqu’à faire des montages de photos et de vidéos afin de mieux en rire. Tel fut le cas de la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Plusieurs malheurs des noirs dus à la maltraitance des agents de la police sont des occasions pour plaisanter. Il faut peut-être croire que la chanteuse Camélia Jordana avait raison de croire qu’elle se sentait très en danger quand elle se retrouve en présence des agents de la police. Dans ce groupe ils affirment à cet effet qu’elle « aurait dû rester sur le trottoir cette pute ! ».