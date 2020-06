Ronaldo Luis Nazário de Lima est considéré par de nombreux spécialistes du ballon rond comme l’un des tous meilleurs footballeurs de sa génération. D’aucun même estime que si le double ballon n’avait pas eu ses blessures récurrentes au genou, il serait devenu tout simplement le meilleur de tous les temps devant des légendes comme Pelé ou Maradona. Il faut dire que l’ex joueur de l’Inter Milan a sublimé le poste d’attaquant de pointe durant les années 90 et 2000.

R9 était joueur exceptionnel, qui pouvait marquer dans toutes les positions, il a martyrisé les meilleurs défenseurs de la planète pendant plusieurs saisons. Après avoir tout gagné sur le rectangle vert, “Il Phenomeno” a entamé une nouvelle aventure en tant que dirigeant de club. Il est aujourd’hui le président du club espagnol du Real Valladolid, au cours d’un récent entretien médiatique, l’ancien joueur du Real Madrid a livré les noms des joueurs qui l’impressionnent le plus actuellement.

Messi loin devant

L’ex galactique du Real Madrid a livré un top 5 dans lequel on retrouve Mohammed Salah, Eden Hazard, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Le cinquième larron n’est autre que le génie argentin du FC Barcelone et sextuple ballon d’or Lionel Messi. Selon Ronaldo, Lionel Messi évolue dans une autre catégorie, il ira même plus loin en affirmant qu’il faudra attendre de très nombreuses années avant de revoir un joueur aussi talentueux que Lionel Messi faire des choses extraordinaires avec un ballon.

Le brésilien a écarté Cristiano Ronaldo l’autre superstar de son top 5, pour IL Phenomeno, les 5 noms qu’il a cités sont ce qu’il ce fait de mieux actuellement dans le monde du football et Lionel Messi est le chef de file.“Lionel Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien“ a déclaré la légende auriverde.