Le gouvernement béninois a sorti hier mercredi 10 juin le chéquier pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Il s’agit d’une somme 74, 12 milliards de CFA. L’argent servira à soulager les entreprises, les artisans, les populations et autres personnes exerçant de petits métiers. Cette mesure sociale est décryptée par le Parti Communiste du Bénin (PCB). Dans un premier temps, la formation politique fait savoir que le gouvernement a bénéficié de plusieurs aides depuis que le coronavirus s’est déclaré au Bénin.

Beaucoup de fonds engrangés

« le 28 avril 2020, la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 10, 4 milliards de dollars portant à 40 millions dollars (soit 23 milliards de francs Cfa) le montant total alloué par la Banque mondiale au gouvernement du Bénin pour faire face aux mesures d’urgence de Covid-19 » rappelle le PCB. Un peu plus tôt, poursuit-il, la Banque Islamique de Développement (BID) a annoncé un soutien de 20 millions de dollars soit 11, 5 milliards de francs Cfa pour toujours aider le Bénin à faire face aux défis de la pandémie. C’était le 15 avril 2020. En ce début juin, il est annoncé que le FMI accorde 103 millions de dollars soit 59 milliards de francs cfa, pour aider encore l’exécutif dans la lutte contre la Covid-19. Soit au total plus de 90 milliards de francs cfa, informe par ailleurs le plus vieux parti du Bénin.

Il rappelle aussi les mesures de moratoire sur la dette extérieure prise par le G 20 et dont le montant dans le budget 2020 équivaut à 71 milliards pour la dette multilatérale et les mesures annoncées par la BCEAO, en l’occurrence les mesures de soutien du système bancaire pour la facilitation des crédits au profit des entreprises dont notamment le report d’échéance dans toute la zone, dont le Bénin. Pour le PCB, c’est après avoir recueilli tous ces fonds que le gouvernement se décide à prendre des mesures d’atténuation des effets socio-économiques de la Covid-19 à hauteur de 74, 12 milliards de Fcfa, avec 63, 28 milliards au profit des entreprises et seulement 4,98 milliards soit 6,6% du montant global pour les artisans et les personnes exerçant de petits métiers. La formation politique fera ensuite savoir que la grosse part des 74, 12 milliards reviendra aux “entreprises du chef de l’Etat et de son clan”.

” Serrez toujours la ceinture pendant que le grand entrepreneur s’indemnise “

« Si l’on sait que le plus gros propriétaire des entreprises au Bénin, c’est le président Patrice Talon et le clan autour de lui, c’est à ce dernier que revient en fin de compte la plus grande partie du soutien » déduit le PCB. Pour donner du crédit à ses propos le parti fera remarquer que l’activité au Bénin est informelle à plus de 80%. Mais Patrice Talon ne réserve qu’à ces artisans et autres personnes exerçant de petits métiers 6,6% des fonds.

« Et si l’on s’en tient à l’effectif recensé et annoncé par le communiqué du Conseil des ministres, à savoir 55.000, il ne reviendrait à chacun d’entre eux pour ces mois sans activité ou en sous-activité que 90. 000 francs CFA, moins que 1500 francs Cfa par jour pour eux et leurs familles » poursuit la formation politique qui semble à son aise dans la démonstration. Elle critiquera ensuite la décision du gouvernement d’accorder une subvention particulière aux pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l’opération de leur identification.

Pour ce parti cher à Philippe Noudjènoumè, ces personnes “qui vivent dans l’urgence et que la faim et la maladie tenaillent tous les jours” sont pour l’instant ignorées par le gouvernement qui leur dit : “on verra plus tard, lorsque la bureaucratie aura achevé à grand frais, son opération d’identification. Serrez toujours la ceinture pendant que le grand entrepreneur s’indemnise et que les dignitaires du pouvoir de la Rupture continuent de s’engraisser de salaires et rémunérations de rapine”.