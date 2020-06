Le milieu du terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera a estimé que le club parisien ne vend pas ses stars. Il a tenu ses propos au cours d’une interview accordée à un média sportif espagnol. « Il est vrai que beaucoup d’informations apparaissent dans les médias et sur les réseaux sur les deux, mais nous ne leur accordons pas beaucoup de crédit. Il faut prendre en compte un aspect fondamental, et j’en ai discuté avec Kylian, c’est que le PSG n’est pas un club qui vend ses stars, au contraire, il les achète. Il a suffisamment de force économique pour les conserver tous les deux. » a-t-il fait savoir quand le média lui a demandé la réaction de l’équipe du PSG, face aux envies du FC Barcelone de reprendre Neymar et celles du Real Madrid d’embaucher Mbappé.

Ils sont les meilleurs joueurs au monde

Le joueur espagnol pense qu’on parle aujourd’hui de Neymar et de Mbappé, comme avant, quand on parlait de Marquinhos et de Verrati. Pour Ander Herrera, ses deux coéquipiers sont les meilleurs joueurs au monde. « J’ai encore quatre ans de contrat et je veux en profiter à côté d’eux au PSG. » a-t-il ajouté. Au cours de son intervention, le footballeur âgé de trente ans a fait part de son opinion concernant l’arrêt de la Ligue 1. « Quand nous avons appris ça, nous avons été très surpris. Beaucoup d’entre nous étaient sous le choc, en fait certains ne le croyaient pas. Je pense que ce fut une décision hâtive car le temps donne raison à la Bundesliga » a martelé Ander Herrera.

Il avait mis en avant de rôle de Neymar

Notons que ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain parisien parle en bien de ses coéquipiers. A la mi-avril dernière, il avait mis en avant de rôle de Neymar dans la qualification du PSG, au cours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au cours d’un entretien accordé à un média français, il avait estimé que contrairement à ce que certains journalistes avaient laissé entendre, « Neymar a donné beaucoup pour le groupe durant cette période ».