Le 5 juin dernier, le président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé qu’il envisageait de retirer son pays, de l’Organisation mondiale de la santé. Une décision qu’il justifie en mettant en avant des différences idéologiques. Une annonce qui intervient quelques jours seulement, après que le président américain Donald Trump ait décidé d’agir de la sorte.

Selon le président Bolsonaro, l’OMS suit un parti pris et ne semble pas être prête de changer de façon de faire. De fait, ce dernier estime que l’agence onusienne doit revoir sa façon de faire et d’agir, si elle souhaite continuer à exister dans le temps. Une explication qui vient directement corroborer celle des USA et du président Trump qui, depuis le début, ne cesse d’accuser l’OMS d’être trop conciliante, avec la Chine notamment.

Bolsonaro envisage de quitter l’OMS

Mais ce n’est pas tout. En effet, Jair Bolsonaro imite en tout point la stratégie menée par le président américain qui a minimisé la crise, la gravité de la maladie et qui a tout fait afin de permettre à son économie de continuer à fonctionner. D’ailleurs, à ses yeux, le revirement de situation de l’OMS sur la chloroquine est directement lié aux sanctions américaines. Sans argent, l’OMS aurait ainsi été forcée de revoir sa stratégie.

Plus de 35.000 décès au Brésil

Au Brésil, troisième pays le plus touché par la crise sanitaire, plus de 35.026 décès ont été officiellement comptabilisé, pour plus de 645.000 cas. Des chiffres terribles, qui sont souvent rappelés par les médias, les mêmes qui critiquent Bolsonaro pour n’avoir rien fait, lui qui affirmait que le covid-19 n’était qu’une légère grippe. La fin de la crise sanitaire s’annonce donc compliquée pour le leader brésilien.