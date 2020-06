L’ancien joueur brésilien Ronaldo Luís Nazário de Lima a donné son avis sur la performance de certains joueurs qui évoluent au poste d’attaquant dans le monde. A la faveur d’un entretien qu’il a eu avec Cadena COPE en Espagne, il s’est prononcé sur le cas de beaucoup d’entre eux dont Benzema et le Norvégien Erling Braut Haaland. Il a dans un premier temps reconnu que la carrière d’Erling Braut Haaland connaît une progression fulgurante.

Il indique notamment sur un ton comique que pour l’instant le club qu’il préside n’aura pas les moyens pour s’offrir un joueur d’une telle performance. «Haaland est un grand joueur, nous n’avons pas encore atteint le budget pour Valladolid », a déclaré le ballon d’or 1997. Il fera tout de même remarquer le jeune âge du joueur Norvégien et indique qu’il est important d’attendre afin de voir l’issue de la saison.

“Benzema qui marque des buts tous les dimanches”

« Il est encore jeune et il vit une assez bonne saison, avec beaucoup de buts, mais nous verrons comment ça se termine » a poursuivi le président du Real Valladolid. « Je suis sûr que les grandes équipes le regarderont, mais le Real Madrid a de très bons joueurs et il y a Benzema qui marque des buts tous les dimanches.» a par la suite indiqué le joueur qui est perçu comme le meilleur attaquant de l’histoire.

Il a également évoqué le cas d’autres attaquants qui sont très jeunes mais qui s’illustrent par leur performance. «Vinicius et Rodrygo seront des joueurs importants et ils doivent continuer à montrer leur qualité et à gagner de la place dans le football mondial. Ils ne sont pas des titulaires indiscutables au Real Madrid maintenant, mais ils ont la qualité et le potentiel pour l’être», a-t-il annoncé.