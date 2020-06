Après la remarquable prestation de Karim Benzema ce jeudi face à Valence , le sélectionneur Real Madrid n’a tarit d’éloges sur l’ancien joueur de l’équipe de France. Visiblement très satisfait de son joueur, Zinedine Zidane estime que la prestation de l’ancien Lyonnais a été « magnifique ».

“Il ferme des bouches…”

« Son but a été extraordinaire. On sait qu’il est à l’aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c’est vraiment un geste compliqué. C’est beau à voir de l’extérieur, je suis content pour lui », a fait savoir l’entraineur suite au doublé de Benzema qui a permis à son équipe de remporter la rencontre par un score final de (3-0).

Sous les couleurs merengues, le joueur qui a quelques petites difficultés en sélection nationale a inscrit ses 242ème et 243ème but. Il dépasse légèrement le Hongrois Ferenc Puskas. «Souvent, on voit Karim comme le numéro 9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts… Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c’est que son travail, il le fait quoiqu’il arrive», a poursuivi le sélectionneur.