L'international français de football, Karim Benzema, a récemment exprimé son soutien envers les habitants de Gaza, qui sont actuellement confrontés aux conséquences dévastatrices des bombardements causés par le conflit entre le Hamas et Israël. Cette déclaration publique a rapidement suscité une réaction hostile de la part de l'international israélien David Aouate. «Tu es un gros fils de p...»,a écrit le footballeur sur le réseau social X.

David Aouate, dont le parcours professionnel l'a conduit à évoluer dans des clubs tels que Majorque et le Deportivo La Corogne en Espagne, a manifestement été offensé par la position de Karim Benzema. Sur une plateforme de médias sociaux (ex-Twitter), il a vivement critiqué Benzema pour avoir exprimé son soutien aux "habitants de Gaza, victimes de bombardements injustes". Ces commentaires hostiles ont pris une tournure très agressive, David Aouate allant même jusqu'à proférer des insultes en cinq langues différentes, dont le français.

Il est à noter que ces derniers jours, de nombreux joueurs de football ont choisi de s'exprimer sur le conflit en cours entre le Hamas et Israël. Parmi eux, Mouctar Diakhaby et Hakim Ziyech ont également apporté leur soutien au peuple de Gaza. Cependant, la déclaration de l'attaquant niçois, Youcef Atal, a suscité une vive polémique. En relayant un message émanant d'un prédicateur palestinien, ce geste a été interprété comme contenant des éléments antisémites, générant ainsi un débat et des réactions diverses au sein de la communauté sportive et au-delà.