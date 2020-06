Les prises de position du président américain sur les diverses manifestations pour protester contre le meurtre de George Floyd continuent de susciter des réactions. En effet, une responsable de l’administration Trump a déposé le tablier en guise de protestation contre les différents agissements du président américain face aux manifestations antiracistes qui secouent le pays. Selon les informations relayées par le quotidien américain Washington Post, il s’agit de Mary Elizabeth Taylor.

Elle défend ses “valeurs et convictions”

Cette jeune femme noire âgée de 30 ans qui était la secrétaire adjointe aux affaires législatives au Département d’État a fait part de sa démission par le canal d’une lettre qu’elle a adressée au chef de la diplomatie américaine. «Les commentaires et les actions du président concernant l’injustice raciale et les Noirs américains vont directement à l’encontre de mes valeurs et de mes convictions», avait-elle fait savoir dans la correspondance adressée au Secrétaire d’Etat américain.

La plus jeune au poste…

Depuis le début des différentes manifestations suite au meurtre de l’afro-américain, c’est la première décision réaction radicale notée auprès d’une responsable politique américaine. La jeune femme serait la plus jeune femme nommée à ce poste et la toute première femme noire à l’avoir occupée. Rappelons que depuis le début de ces manifestations, le président américain s’est illustré par des agissements et comportements qui suscitent de vives polémiques au sein de l’opinion publique américaine.

Face à des manifestants pacifiques, le président américain avait ordonné une dispersion à coup de gaz lacrymogènes. Il indiquait également qu’il ferait recours à l’armée si les manifestations se poursuivaient. Toute cette situation fait suite au meurtre de ce noir américain lors d’une interpellation par des policiers blancs fin mai, à Minneapolis.