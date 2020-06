Le président de la ligue espagnole, LaLiga, Javier Tebas a condamné le racisme dans le milieu du football. Au cours d’une conférence de presse réservée aux médias internationaux, ce jeudi 11 juin 2020, il a déclaré que le racisme est une question à bannir du football. «A LaLiga, nous avons condamné le racisme et nous croyons que c’est un sujet à éliminer» a-t-il ajouté. Il a assuré que toutes les attitudes à caractère raciste qui « peuvent se produire » autour du football dans la ligue espagnole ont fait l’objet de poursuites judiciaires de la part de la Liga, tout en soulignant que celles qui répondent de “notre compétence” ont été sanctionnées.

Trois mois de paralysie

Ces propos interviennent alors que de nombreux joueurs de football ont effectué de multiples prises de position contre le racisme, après le décès de George Floyd aux USA. La déclaration faite par Javier Tebas a également lieu le jour de la reprise du Championnat d’Espagne de football, suite à trois mois de paralysie à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus (covid-19). Notons qu’après la mort de l’Afro-américain lors d’une interpellation policière dans la ville de Minneapolis, plusieurs revendications contre le racisme se poursuivent dans tout le monde entier.

Le geste de Marcus Thuram

Plusieurs acteurs du monde du football ont rendu hommage à George Floyd. Trois joueurs Noirs de Bundesliga avaient rendu hommage à ce dernier sur les terrains allemands. Cependant, le geste le plus spectaculaire est celui de Marcus Thuram. Après avoir mis un but le dimanche 31 mai dernier, l’attaquant de Mönchengladbach a posé le genou à terre, avec le regard tourné vers le sol. Juste après le match, son club avait commenté sur Twitter, « No explanation needed » (pas besoin d’explication).