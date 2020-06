Les policiers français ne sont pas d’accord avec les dernières mesures prises par le ministre de l’Intérieur face aux différentes manifestations contre le racisme dans le pays. Les flics ont manifesté leur opposition à cette annonce qui a été faite par Christophe Castaner lors d’une conférence de presse le lundi dernier sur « la question du racisme et de la mise en cause des forces de l’ordre ». Certaines organisations de la police ont appelé leur membre à ne plus accomplir leur mission de maintien d’ordre.

Les flics refusent d’intervenir et d’interpeller

C’est le cas de Yves Lefebvre, secrétaire général de Unité SGP Police, qui a appelé ses collègues «à ne plus interpeller, à ne plus intervenir». «Les flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France. Il nous a lâchés lundi, nous a jetés en pâture lundi. À lui de regravir l’Everest de la confiance», avait-il lâché. Dans plusieurs grandes villes de la France, des rassemblements de policiers ont été organisés contre la sortie médiatique faite par le ministre français de l’intérieur.

Des menottes à terre…

A l’appel des syndicats, ces policiers se sont en effet réunis et ont de façon symbolique jeté à terre leurs menottes. Ils ont pour la plupart appelé l’autorité ministérielle à déposer le tablier pour les avoir jeté en pâture. Rappelons que Christophe Castaner avait profité d’une sortie médiatique lundi dernier pour annoncer une série de mesures suit aux diverses manifestations contre le racisme.

Il avait notamment annoncé l’interdiction méthode d’interpellation policière de la « prise par le cou, dite de l’étranglement sera abandonnée ». « Elle ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C’est une méthode qui comportait des dangers », avait martelé le ministre. « Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu’un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s’appuyer sur sa nuque ou son cou », avait-il poursuivi.