La célébration du but marqué par le célèbre footballeur argentin Lionel Messi dans la soirée d’hier mardi 16 juin 2020, a créé la polémique et certains l’ont accusé de soutenir Christophe Colomb, celui à qui est attribué la découverte du continent américain. En effet, au cours du match opposant le FC Barcelone à Leganes (2-0 en faveur du barça), la Pulga, qui a marqué le deuxième but sur un penalty, avait voulu à tout prix fêter sa 26e réalisation de la saison toutes compétitions confondues, avec une position particulière. Lionel Messi s’est arrêté devant l’une des tribunes vides du Camp Nou avec son index pointé en direction du ciel et sa main gauche posée sur sa hanche.

Cette posture n’a pas manqué de susciter l’indignation de plusieurs personnes, d’autant plus qu’il intervient dans le contexte du mouvement Black Lives Matter. Pour certaines personnes, Leo Messi a exactement reproduit la position d’une statue de Christophe Colomb, qui est installée dans la ville de Barcelone. La statue en question fait l’objet de controverse, puisque de nombreuses personnes ont demandé à ce qu’elle soit enlevée. Ainsi, le sextuple Ballon d’or aurait avec cette position soutenu le monument.

Messi n’a fait aucun commentaire

Selon lui, il pourrait être question d’un clin d’œil à la statue Christophe Colomb. Certains catalans veulent déboulonner ce monument, surtout en cette période du mouvement où sont dénoncés le racisme et les violences policières, suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis. L’attitude de Lionel Messi pourrait donc être assimilée à une prise de position politique, afin de soutenir le maintien de l’édifice à Barcelone. Cependant, Lionel Messi n’a pas fait de commentaire sur la signification de son geste à la fin du match.