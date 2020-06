La révolution sociale induite par me tragédie de Minneapolis, se répercutait jusque dans le monde du cinéma. Ce mardi, un mouvement, ‘’ Hollywood4BlackLives’’ fondé par un acteur noir en collaboration avec #Black lives Matter, envoyait une lettre ouvert à l’industrie du cinéma américain, Hollywood. Une lettre signée par plus de 300 artistes et cadres noirs travaillant à Hollywood et appelant l’industrie du divertissement à prendre un engagement ferme envers les carrières noires et le contenu antiraciste.

Black lives Matter…également à Hollywood

La lettre écrite par Kendrick Sampson, acteur et fondateur du mouvement “Hollywood 4 Black Lives“, a été publié dès mardi sur le site web de l’Association. Une lettre écrite en collaboration avec les cofondateurs de ‘’Black Lives Matter’’, Patrisse Cullors et Melina Abdullah. Une lette que l’acteur avait adressée à “nos alliés d’Hollywood“, leur demandant de rectifier une tradition d’exclusion des travailleurs noirs dans tous les domaines de l’industrie du divertissement ; ainsi qu’une attitude un peu trop permissive vis-à-vis de violence policière et la culture raciste.

« L’absence d’un véritable engagement envers l’inclusion et le soutien institutionnel n’a fait que renforcer l’héritage hollywoodien de la suprématie blanche. Ce n’est pas seulement dans la narration. C’est culturel et systémique à Hollywood » écrivait en substance Kendrick Sampson. Selon l’acteur, Hollywood et les médias grand public, auraient par la promotion d’histoires ou de scénarios allant dans ce sens, contribué à la criminalisation des Noirs. « Les gens utilisent ces histoires pour justifier le meurtre de Noirs » avait ajouté l’acteur.

Aussi la lettre donnait-elle un ensemble de mesures que pouvait appliquer l’industrie pour redorer son image. Des mesures comme « se départir de contenus anti noirs » et « investir dans des contenus anti racistes », ou encore « investir dans la carrière noire, et investir dans la communauté noire ». Pour l’association il était temps pour Hollywood de reconnaître son rôle, d’assumer la responsabilité de réparer les dommages et de participer activement au changement.