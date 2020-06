D’après le Wall Street Journal, la Maison Blanche pense retirer 9.500 des 34.600 soldats américains stationnés en Allemagne, le pays de l’Otan qui jusqu’à maintenant accueille le plus de soldats américains sur son territoire. Cette réduction du nombre des soldats selon le journal, serait due à la frustration éprouvée par le l’administration Trump face au refus de l‘Allemagne d’investir au moins 2% de son PIB dans son armée.

Ce départ des soldats américains de l’Allemagne, n’est pas insignifiant. Le pays est en effet, un point stratégique pour les opérations de commande de l’US Army en Europe ainsi qu’en Afrique. L’aéroport de Ramstein, situé dans la ville de Rhénanie, a joué par ailleurs un rôle important, comme point d’escale pour le transport de soldats et engins lors des guerres d’Irak et d’Afghanistan. C’est également de cet endroit que sont pilotés une partie des drones américains envoyés en mission au Moyen-Orient.

Du côté de Berlin, certaines personnalités politiques ont souligné un coup dur pour les relations entre Berlin et Washington un possible risque pour la sécurité des pays de l’Otan. Le ministre des affaires étrangères Heiko Maas aurait par ailleurs affirmé qu’il serait de l’intérêt des deux pays de poursuivre une coopération étroite. Il a tout de même reconnu que sous le président américain Donald Trump, les relations germano-américaines se sont distendues. D’après, Guy Verhofstadt, député européen et ancien Premier ministre belge, ce retrait américain serait « une grande victoire pour Vladimir Poutine. » D’après d’autres hommes politiques, la menace russe va encore s’accentuer aux frontières de l’Otan.

La France doit rendre l’Europe plus sûre

Du côté de Washington, le département de la défense n’a pas confirmé l’information livrée par Wall Street Journal, mais a cependant reconnu que le retrait avait été prévu par l’ancien ambassadeur US à Berlin, Richard Grenell, un fidèle partisan de Donald Trump. D’après des informations livrées à l’agence de presse Reuters par des sénateurs amérains, une partie de ces soldats qui vont bientôt quitter l’Allemagne, seront déployés en Pologne, afin d’être plus proches de la Russie.

Face aux inquiétudes soulevées par cette situation, des députés allemands comme Johann Wadephul, le vice-président du groupe parlementaire de l’Union démocrate-chrétienne (CDU), a estimé en effet, que la France doit partager ses armes nucléaires en vue de renforcer la protection de l’Allemagne. Le proche de la chancelière Angela Merkel a invité le président Macron à « rendre l’Europe plus sûre en plaçant ses missiles atomiques sous un commandement commun de l’Union européenne ou de l’Otan ».