Une situation instable des services proposés par le réseau de transfert d’argent est récemment noté avec l’incapacité de plusieurs opérateurs et distributeurs de mener des transactions. Une situation qui selon le groupe WARI serait causé par un blocage temporaire de certains comptes de distribution et non par une situation de faillite comme annoncée par certains internautes.

WARI annonce des dispositions radicales

Dans le communiqué rendu public ce 09 juin, les responsables de WARI apportent des précisions concernant ce blocage de certains compte-distributeurs qui à leur tour se retrouvent dans l’incapacité de procéder au paiement des usagers venus retirer de l’argent. Selon le communiqué, cette situation n’a rien à voir avec une crise financière au niveau de WARI mais d’un conflit avec certaines banques partenaires. “Celles-ci ont des exigences inacceptables pour Wari et des modes de fonctionnement inadéquats pour une bonne distribution des services Wari. Sans compter d’autres contraintes administratives injustifiées qui en rajoutent au sujet“.

Cette situation de conflit a occasionné le blocage de certains comptes de distributeurs poursuit le communiqué : “Il en résulte des blocages dans le paiement des IBAN des distributeurs qui par ricochet ne peuvent plus payer les retraits des clients Wari“. Les responsables de wari annoncent des mesures radicales pour un retour prochain à la situation normale. Créé en 2008 par l’homme d’affaires sénégalais Kabirou Mbodj, le service de transfert d’argent a gagné en volume et couvre maintenant une soixantaine de pays.