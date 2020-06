Le Premier ministre Israélien, Benyamin Netanyahou, s’est réjoui de la décision du président Américain Donald Trump de donner son feu vert pour des sanctions économiques contre la cour pénale internationale (CPI). Ces mesures punitives visent certains responsables de l’organisation, qui mèneraient des investigations sur les soldats américains. Le chef du gouvernement israélien a salué la décision américaine ce jeudi 11 juin 2020. Au cours d’une conférence de presse, il a laissé entendre que « cette cour est politisée. Son obsession est de mener une chasse aux sorcières contre Israël et les Etats-Unis ainsi que d’autres démocraties qui respectent les droits humains. Mais elle ferme les yeux sur les pires fossoyeurs des droits humains du monde parmi lesquels le régime terroriste en Iran ».

« Un tribunal bidon » selon Mike Pompeo

Notons que la décision américaine a été annoncée dans un communiqué par la Maison-Blanche. Elle a fait savoir ce jour que « le président a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement à tout effort pour enquêter sur des militaires américains, ou pour les inculper, sans le consentement des États-Unis ». Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, a par la suite déclaré que les Etats-Unis ne resterons pas « bras croisés », alors que leurs soldats sont menacés par un « tribunal bidon ».

Une décision « irréfléchie »

Cette décision constitue une réplique directe à celle en appel, prise au cours du mois de mars, par la CPI d’autoriser qu’une enquête soit ouverte pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Cela, en dépit de l’opposition du locataire de la Maison Blanche. A l’époque, Mike Pompeo avait qualifié cette décision d’« irréfléchie », d’autant plus qu’elle intervenait quelques jours après la signature d’un accord entre les talibans afghans et les Etats-Unis.