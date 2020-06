Les travaux de réfection de l’aérodrome de Kaolack ont été lancés ce jeudi 04 juin 2020 par le Commandant de la Zone militaire numéro 3, le colonnel Ousmane Aly Kane. Un projet d’agrandissement et de réhabilitation du site est prévu avec notamment l’élargissement de la piste d’atterrissage selon les autorités militaires citées par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Un projet à 2.5 milliards

“Nous sommes là aujourd’hui pour procéder au lancement des travaux d’agrandissement de l’aérodrome de kaolack qui se situe dans la commune de Kahone” a déclaré le colonel Ousmane Kane lors de la cérémonie de lancement des travaux. La direction des opérations a été confiée à l’armée nationale par le président de la république Macky Sall. Le délai d’exécution de six mois sera respecté selon de directeur des travaux de l’entreprise EIFFAGE, El Hadj Mamadou Diagne. Pour un coût total estimé à 2.5 milliards de francs CFA, les travaux consisteront à l’agrandissement de la piste d’atterrissage dont la longueur passera 1600 mètres à 2000 mètres et la largeur de 15 mètres à 30 mètres.

Un revêtement et un renforcement de la structure de la chaussée ainsi qu’un mur de clôture de 5 kilomètres sont également prévus. Ces travaux de réfection vont “contribuer davantage à rendre plus accessible notre zone centre qui est un passage obligé pour toutes les directions de notre pays et de la sous-région et permettra aussi à ceux qui veulent faire des voyages d’affaires de réduire leur délai de voyage’’ a annoncé la colonnel Ousmane Aly Kane. Pour rappel les vols long courrier sont accueillis par le seul aéroport international de Blaise Diagne de Thies ou de manière exceptionnelle par l’ancien aéroport de Yoff, à Dakar. Des vols charters sont parfois organisés pour les zones nord et sud respectivement à Saint Louis et Cap Skiring.