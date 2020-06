A la suite de l’attaque terroriste qui a récemment eu lieu à Kafolo dans le nord de la Côte d’Ivoire, des rumeurs circulent un peu partout dans la nation éburnéenne sur une probable attaque dans la capitale économique, Abidjan. Pour rassurer ses compatriotes, le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, assurant actuellement l’intérim du Premier ministre absent du territoire national pour raison de santé, a lors du point presse qui s’est tenu juste après la réunion du conseil national de sécurité, invité les uns et les autres à lui faire confiance annonçant que l’armée ivoirienne a la capacité de protéger le territoire.

« Nous avons la capacité de protéger notre territoire. Faites-nous confiance, » a déclaré le ministre en réponse à la question d’un journaliste qui voulait avoir la confirmation que le mardi dernier, l’Hôtel Sofitel Ivoire d’Abidjan a échappé à un attentat terroriste. Avant l’intervention du ministre, le Général de corps d’armée, chef d’Etat-major de l’armée ivoirienne, Lassina Doumbia avait invité les ivoiriens à la sérénité en les rassurant que l’armée a les moyens pour les défendre.

« Je voudrais demander aux ivoiriens de garder leur sérénité. Les services de sécurité, les services de la défense veillent au quotidien tous les jours pour assurer leur sécurité. C’est vrai que nous avons affaire dans notre sous-région à une menace asymétrique. Aucun pays au monde n’est à l’abri d’un acte de terrorisme, ne cédons pas à la panique. Je voudrais vous rassurer que nous travaillons tous les jours pour assurer la sécurité des ivoiriens et nous avons les moyens pour cela, » a-t-il expliqué.

Ce qui importe pour l’heure d’après le général, c’est l’opérationnalité de ses soldats. « C’est celle-là qui nous incombe. Il nous appartient de prendre des mesures de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent plus. Et s’ils devaient se reproduire que nos hommes soient en capacité d’apporter la riposte adéquate et c’est ce à quoi, nous nous attelons aujourd’hui, » a notifié, le Chef d’Etat-major.