Saniniu Kuryan Laizer, un mineur tanzanien de 52 ans est devenu millionnaire du jour au lendemain en découvrant deux grands fragments de tanzanite, une pierre précieuse de couleur bleue, tirant vers le violet. Cette pierre précieuse est uniquement exploitée dans une zone proche du célèbre mont Kilimandjaro. Grâce à son travail acharné, Saniniu Laizer a mis au jour les deux plus gros fragments de tanzanite jamais découverts en Tanzanie. Les deux fragments pèsent respectivement 9,27 et 5,1 kg.

Le mineur de 52 ans à décider de vendre les deux fruits de son labeur au gouvernement contre un chèque de 7,7 milliards de shillings environ 2,9 millions d’euros. Une cérémonie a été organisée dans la ville de Manyara pour la remise officielle du chèque qui s’est faite en grande pompe. Le ministre des mines du pays était présent et il a confirmé que les deux pierres sont les plus grosses jamais exhumées.

Des réformes salutaires qui montrent l’exemple aux autres pays africains

Il faut dire qu’avec l’arrivée de John Magufuli au pouvoir, le secteur des mines a connu de profonds changements, en effet, des réformes furent initiées ce qui a permis au pays de jouir des retombées économiques de ce secteur. Les réformes ont également permis de régulariser la situation des petits mineurs, limitant du même coup le phénomène de contrebande. “Nous passons maintenant d’une situation dans laquelle les petits mineurs faisaient du trafic de tanzanite à une où ils respectent les procédures, et payent les taxes gouvernementales et les royalties” a déclaré Doto Biteko, le ministre tanzanien des mines.

Saniniu Kuryan Laizer est désormais millionnaire et il peut voir l’avenir avec plus de sérénité avec ses 7,7 milliards de shillings. Avec cette fortune, le quinquagénaire a notifié qu’il souhaite construire un centre commercial dans la ville d’Arusha et ouvrir une école près de sa maison.