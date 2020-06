La section des recherches de la gendarmerie nationale avait mené en mars dernier une opération de perquisition qui avait abouti à la saisi d’une importante somme d’argent auprès des ressortissants libanais Hassan Hashim et Aidar Soufan selon 2stv.net. 525 497 000 fcfa, 73 590 euros, et 1350 dollars en liquide avaient été saisis chez le premier nommé et 48 483 000 fcfa, 21 230 euros et 9 350 dollars chez sont compatriote tous deux soupçonnés de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Une affaire qui selon le journaliste Yerim Seck cacherait un large réseau d’activités criminelles internationales et de financement du terrorisme au Liban.

Un agent de la FBI envoyé à Dakar

La même source révèle la présence d’un agent du FBI au Sénégal pour assurer le suivi de cette affaire qui semble être liée au terrorisme international. Selon le journaliste, le gouvernement américain soupçonne derrière ces activités supposées de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale un financement destiné au Hezbollah libanais. Les sommes mentionnées seraient extraits de la comptabilité des entreprises Batimat et Batiplus appartenant aux frères Mohamed, Hassan et Mehie el dine Fares.

Rappelons que le nommé Hassan Fares avait été cité en 2006 dans une affaire supposée de blanchiment d’argent à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA auprès de l’homme politique Idrissa Seck. Le neveu des frères Fares, Abbas Fawaz Loutfe, directeur de Batimat est recherché par la justice américaine qui le soupçonne d’avoir convoyé des fonds du Sénégal destiné au Hezbollah basé au Liban informe le journaliste. Un peu plus tôt dans la semaine une note circulait sur les réseaux sociaux en relation avec l’entreprise Batiplus. Le texte attribué à Madame Rachelle Sleytaly fait état de son incarcération qui aurait été orchestrait par sa direction à Batiplus, l’accusant d’avoir détourner 125 millions de francs CFA versés selon elle à un tiers sur ordre de sa direction.