Russie : l'Ukraine frappe Saint-Pétersbourg qui doit accueillir Poutine vendredi

Des drones ukrainiens ont visé mercredi matin plusieurs sites à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, au premier jour du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes ont fait état de dégâts matériels tandis que des responsables ukrainiens ont présenté l’opération comme une tentative de perturber cet événement où Vladimir Poutine est attendu vendredi.

Des infrastructures énergétiques et militaires situées dans la région de Saint-Pétersbourg ont été touchées par une attaque de drones ukrainiens le 3 juin, selon des responsables russes et ukrainiens. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, a déclaré que plusieurs installations avaient subi des dommages sans faire de victime.

L’attaque est survenue alors que s’ouvrait le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, rendez-vous annuel majeur pour les autorités russes et les milieux d’affaires du pays. Le président russe Vladimir Poutine doit y prononcer un discours le vendredi 5 juin.

Des dégâts signalés sans victime

Selon Alexandre Beglov, plusieurs infrastructures ont été endommagées lors de cette opération menée à l’aide de drones. Les autorités locales n’ont toutefois signalé aucun décès.

Du côté ukrainien, des responsables ont présenté cette attaque comme une action destinée à perturber le déroulement du forum. Serguiï Sternenko, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a notamment diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant des participants se rendant sur le site de l’événement alors qu’un panache de fumée était visible à l’arrière-plan. « Le Forum de Saint-Pétersbourg s’ouvre sur un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes », a-t-il écrit.

Un forum économique sous tension

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg constitue l’une des principales vitrines économiques de la Russie. Chaque année, il rassemble des responsables politiques, des dirigeants d’entreprises et des délégations étrangères autour de questions économiques et commerciales.

Cette attaque intervient alors que l’Ukraine a multiplié ces dernières années les opérations de drones contre des cibles situées loin de la ligne de front. Depuis 2023, plusieurs frappes ont également visé Moscou et sa région à l’approche d’événements officiels. En mai 2025, des perturbations avaient notamment affecté plusieurs aéroports de la capitale russe avant les célébrations du Jour de la Victoire.

Les autorités russes n’ont pas annoncé de modification du programme du forum à la suite de cette attaque. Vladimir Poutine reste attendu à Saint-Pétersbourg pour son intervention prévue vendredi.