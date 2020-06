Le président américain continue de se prononcer sur les différentes manifestations qui ont vu le jour depuis le meurtre de l’afro-américain George Floyd par des policiers blancs. Cette fois-ci, il s’est attaqué à l’un des meneurs du mouvement politique Black Lives Matter qui organise des manifestations pour lutter contre le racisme et toute forme de discrimination contre les Noirs. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’actuel locataire de la Maison Blanche a estimé que les propos tenus par ce dernier lors d’une sortie médiatique qu’il a faite sont de nature à appeler à l’insurrection.

Réduire le système en cendres…

A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la chaîne d’information Fox News, Hawk Newsome, président de l’antenne new-yorkaise de Black Lives Matter déclarait notamment : « si ce pays ne nous donne pas ce que nous voulons, nous allons réduire ce système en cendres et le remplacer ». « Je pourrais parler au figuré comme au sens propre, c’est une question d’interprétation », a-t-il poursuivi. Il a par la suite tenu à préciser qu’il n’encourageait pas aux émeutes, mais qu’il ne les condamnait pas non plus.

“Trahison, sédition et insurrection…”

Le président américain très critiqué pour la gestion des différentes manifestations qui ont succédé le décès de l’afro-américain George Floyd n’a pu s’empêcher de donner son avis sur de tels propos. Par une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, il indique que ces propos de Hawk Newsome relèvent « de la trahison, de la sédition, de l’insurrection ! ».

Le président américain qui est foncièrement contre les mouvements de protestation et n’a cessé d’utiliser le canal du réseau social Twitter pour faire des déclarations à polémique. Face aux manifestations pacifiques le président américain a souvent opposé une stratégie martiale. Dans la plupart de ses publications sur les réseaux sociaux, on peut voir qu’il a fait l’option de faire respecter «La loi et l’ordre!».