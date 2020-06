La célèbre plateforme américaine de streaming, Netflix et l’armée américaine pourraient-elles entrer en conflit ? C’est du moins ce que laisse voir un média américain qui évoque des projets de l’un et de l’autre, portant le même nom. En effet, la nouvelle branche de l’armée américaine US Space Force, créée en décembre 2019 par Donald Trump, a récemment demandé le droit d’apposer son logo et sa marque sur des produits comme des T-Shirts, des calendriers ou encore des stylos. Cependant, le mastodonte du streaming avait déjà déposé depuis janvier 2019 le nom Space Force, dans d’autres Etats du monde, le Mexique, ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne.

Une confusion avec les produits de l’US Army

En mai 2019, Netflix avait lancé une série également intitulée Space Force qui imite l’organisation fondée par le locataire de la Maison Blanche. Cette parodie pourrait entrer dans un conflit juridique et commercial avec cette dernière, car la plateforme de streaming a l’intention de commercialiser des produits comme des t-shirts avec le logo et le nom Space Force. Cela créera ainsi une confusion avec les produits de l’US Army. Si les deux camps venaient à s’affronter, c’est la branche militaire qui devrait gagner sur le sol américain et non Netflix. « Aux États-Unis, c’est l’entité qui utilise le nom de la marque en premier pour vendre un produit par exemple qui remporte les droits d’exploitation » a confié l’avocate Jennifer Ko Craft au média américain.

Aucune poursuite engagée

La situation ne serait pas la même à l’international, puisque la majorité des pays accorde l’utilisation d’un nom de marque, à partir de l’enregistrement de celui-ci. Alors, il se peut que Netflix garde les droits de l’appellation Space Force, dans le reste du monde. En outre, aucune poursuite n’a pour le moment été engagée. Un porte-parole de l’armée américaine a fait savoir qu’ « aujourd’hui, il n’y a aucun conflit de marque entre la fiction de Netflix et notre organisation ».