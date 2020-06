Jeudi, un juge américain s’est prononcé contre l’interdiction de blocage d’un livre allant, une nouvelle fois, à l’encontre du président Trump. En effet, ce livre, écrit par sa nièce, s’apprête à dévoiler toute une série de secrets de famille. Des secrets qui s’apprêtent à dévoiler la face sombre de l’histoire des Trump.

Dans les faits, c’est le frère du président américain, Robert S. Trump, qui a accusé Mary Trump, celle par qui le livre est sur le point d’arriver, d’avoir violé un accord de confidentialité. Cet accord de confidentialité avait lui, un lien direct avec l’héritage de Fred Trump, le père du président. De fait, celui-ci s’est tourné vers la justice. Problème, le juge en question a affirmé être incompétent pour résoudre le litige opposant une partie de la famille Trump à une autre.

La justice ne peut se prononcer

«Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde) va donc bel et bien sortir le 28 juillet prochain. Une bien mauvaise nouvelle pour l’exécutif qui va devoir rapidement réagir, à trois mois seulement des prochaines présidentielles. En effet, candidat à sa réélection, Trump va avoir besoin de nombreux soutiens s’il souhaite être réélu.

Embarras dans le clan Trump

Dans ce livre, Mary Trump, 55 ans, fille de Fred Trump Jr, frère aîné du président américain tragiquement décédé en 1981, des suites d’alcoolisme, raconte quelques événements notamment survenus dans la maison des grands-parents de la famille. C’est ici et que les cinq enfants de Fred et Mary Anne Trump ont grandi. Négligence, abus, traumatismes, cette dernière dresse un portrait au vitriol de sa famille et son mode de fonctionnement.