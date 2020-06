Aux USA, dans un contexte de pression accrue après la mort de George Floyd, le président américain d’abord réticent à faire engager des réformes fondamentales, notamment au niveau des services de Police et de sécurité, parle de plus en plus de « Justice et de liberté » . Ce lundi lors d’une table ronde de la Maison-Blanche, le président Donald Trump annonçait que ce mardi, il signerait un décret exécutif fédéral sur la réforme de la police. Des réformes déjà annoncées, à des niveaux moindres, par les entités départementales.

La Police américaine en révolution… ?

Le président ce lundi, n’était pas allé dans le détail des réformes que suggèrerait le décret ; se contentant de dire son approbation de ces réformes et son désir de les voir promptement exécuter par les entités départementales. Aussi, même si pour certains détracteurs du président, ces réformes étaient somme toutes « modestes » et n’impliquaient pas de véritables changements de paradigmes ; pour d’autres par contre ces changements constituaient déjà, un début de révolution.

Selon des sources proches de la présidence cependant, le décret qui sera signé devrait inciter les institutions de sécurité à respecter certaines normes de certification en matière de recours à la force. Il devrait aussi permettre la création d’une base de données pour suivre les agents de police ayant de multiples cas d’inconduite. En outre, un processus nouveau pourrait voir le jour, avec des subventions fédérales à l’appui, qui encouragerait les services de police à davantage impliquer des professionnels de la santé mentale lorsqu’ils traitaient avec les désaxés sociaux, les déviants sexuels ou les toxicomanes.

Mais deux nombreux états n’avaient pas attendu le pouvoir fédéral, pour annoncer l’induction à leur niveau étatique de réformes vigoureuses pour juguler le problème de la violence policière. A New York notamment, le maire et le chef de la Police avaient parlé de démantèlement d’un service réputé « violent » ; quand dans d’autres villes comme Chicago ou Oakland en Californie, la justice et les nouvelles technologies étaient mises à contribution pour « recadrer l’usage de la force par la police ».