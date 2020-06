Vendredi, le président américain Donald Trump menaçait d’imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les véhicules en provenance de l’Union européenne si le bloc ne baissait pas ses tarifs sur les homards américains. Ce même jour, alors qu’il s’exprimait lors d’une rencontre avec les acteurs américains de la pêche, à Bangor, dans l’État du Maine ; le président américain, a également demandé au conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, d’identifier les produits chinois à ‘’frapper’’ pour le même motif.

Trump entre en croisade pour le Homard américain

Dans le Maine ce vendredi, le président américain s’est voulu incisif devant les acteurs majeurs de la production et de l’exportation du homard aux USA. Quitte à aggraver les tensions commerciales entre Washington et Bruxelles, le président Trump n’avait pas hésité à menacer le bloc, de nouveaux tarifs douaniers à cause du Homard. En effet, au plus fort de la guerre commerciale entre la Chine et les USA, Pékin avait imposé le homard américain à hauteur de 25 %. Une taxation qui avait drastiquement fait baisser les exportations dans le secteur.

Les producteurs américains s’étaient donc tournés vers le marché européen. Seulement là-bas également, ils avaient eu maille à partir avec le homard canadien, qui lui était importé en franchise de droits en vertu de l’accord commercial entre le Canada et l’UE en vigueur depuis septembre 2017. Le homard américain lui avait été imposé comme tout autre produit du secteur, à hauteur de 8 %. Pour Donald Trump cette situation n’était pas tolérable.

Aussi avait-il tenu devant les acteurs du secteur, ce vendredi à avertir que « Si l’Union européenne ne baisse pas ce tarif immédiatement, nous allons appliquer un tarif à leurs voitures, qui sera équivalent ». Et il nommait dans la foulée, le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, « Roi du Homard » avec pour principal mission de mener les discussions à cet effet tant avec l’UE qu’avec la Chine. A ce dernier, le président américain avait demandé expressément en cas de réticences chinoises, de trouver pour eux également « un produit important » à taxer.