Paul Pogba, le champion du monde français, milieu de terrain de Manchester United , à peine sorti d’une blessure qui l’avait tenu éloigné six mois durant du terrain, se retrouvait dans une nouvelle mésaventure là-bas à Manchester. Cette fois cependant, rien à voir avec le sport, mais plutôt avec la loi. En effet, la star française avait dû livrer son véhicule, une somptueuse berline des écuries Rolls-Royce, à la police britannique, pour non-conformité aux lois régissant la sécurité routière dans le Royaume.

Une vilaine négligence…

Ce vendredi, 30 eme journée de ‘’Premier League’’, Manchester United est presque à pleine puissance avant le premier match de la reprise de sa campagne en Premier League ; et cela contre Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur, emmène son équipe au Tottenham Hotspur Stadium pour une rencontre avec l’équipe du coach Jose Mourinho. Pour cette rencontre l’entraineur Norvégien des ‘’Red devils’’ (Manchester United) sait pouvoir compter sur le retour de son attaquant britannique Marcus Rasford, et de son milieu de terrain français, Paul Pogba. Les deux joueurs avaient été hors du champ pour une longue blessure à la cheville pour Pogba et une blessure au dos pour Rasford.

Mais si Solskjaer, il y a quelques jours encore avait confié à la presse britannique que le champion du monde français avait hâte de revenir sur le terrain ; il restait cependant à espérer que la motivation restera à son beau fixe après la saisie de sa somptueuse voiture par la police du Grand Manchester. Ce Mardi, le milieu de terrain s’était vu arraisonné par la police alors qu’il était au volant de sa Rolls-Royce M56.

Un contrôle de routine qui s’était finalement soldé par la saisie de la voiture par les agents de police. La raison serait que le véhicule portait encore une immatriculation française alors que toute voiture étrangère qui se trouve dans le pays depuis plus de six mois se devait d’être enregistrée auprès de la DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) et équipée de plaques britanniques. La Driver and Vehicle Licensing Agency est l’organisme britannique chargée de maintenir une base de données des conducteurs et des véhicules pour l’ensemble du Royaume-Uni. Une règle qui avait certainement échappé au champion du monde.