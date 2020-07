La célébration des 60 ans d’ascension à la souveraineté nationale et internationale du Bénin a été l’un des sujets abordés par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla sur l’émission dominicale «Zone Franche » de Canal 3 Bénin ce dimanche 12 juillet 2020. Dans la posture de la décision du conseil des ministres de mercredi dernier, le ministre a reprécisé que la commémoration de cet événement va être dans la sobriété. Il a fait observer que depuis avril 2016, le gouvernement de Patrice Talon a fait l’option de célébrer les manifestations officielles dans la sobriété.

Pour le 1er août prochain, la sobriété a été imposée. Si non, pour ces 60 ans de l’ascension du Bénin à l’indépendance, indique le ministre, le gouvernement avait prévu une célébration certes sobre mais avec plus de solennité. Il explique que des travaux ont été entrepris pour l’embellissent du boulevard des armées, des manifestations et beaucoup d’activités ont été prévues. Ceci, parce que ce n’est pas une fête de 1er août comme les autres. Elle devrait être célébrée dans la sobriété mais avec une solennité plus éclatante. Mais c’est sans compter sur le coronavirus. La pandémie fait que le Bénin doit célébrer le 1er aout 2020 dans la plus grande sobriété. Pour lui, le gouvernement ne veut prendre aucun risque et est incapable de garantir le respect des gestes barrières avec un défilé.

60 ans, quel bilan ?

Le gouvernement ne peut pas prendre le risque de le faire alors même qu’il a interdit les regroupements. Alors, pour cette commémoration, il y aura le dépôt de gerbe et la revue de troupe. A en croire Alain Orounla, «la République serait honorée seule la population sera privée de spectacle ». Le bilan des 60 ans n’a jamais été élogieux. Et tout le monde s’accorde que les pays africains ont pris du retard. Pour le ministre, le Bénin a fait plus de progrès ces quatre dernières années. Il y a la restauration des infrastructures, l’embellissent de nos villes et des ambitions qui ont été matérialisées.