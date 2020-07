Le président ivoirien Alassane Ouattara, depuis le décès de son bras droit Amadou Gon Coulibaly, est plongé dans un grand dilemme. Acceptera-t-il d’être candidat pour un troisième mandat en remettant en cause son engagement à ne plus revenir et de transmettre le pouvoir à la jeune génération ? En tout cas, pour les cadres, membres et sympathisants du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), il n’y a même plus de question à se poser. Le président Ouattara doit revenir pour continuer l’œuvre qu’il a entamé, maintenir l’union au sein du parti et surtout la cohésion nationale vue que celui qu’il avait choisi pour accomplir la mission n’est plus là.

A l’occasion d’une sortie ce mardi, le mouvement Horizon RHDP notre héritage, un mouvement de soutien au pouvoir, a encore réitéré que la seule option qui s’offre au RHDP, est le président Ouattara. « Au-delà de toute autre considération, nous disons haut et fort que pour maintenir la famille soudée et aller à la conquête de la victoire, la meilleure option reste le président Alassane Ouattara, Père et formateur de notre défunt candidat, » a déclaré dans un communiqué le président d’honneur du mouvement, Youssouf Soumahoro.

Bédié a brisé la volonté de Ouattara

Egalement d’après M. Soumahoro, si tout le RHDP réclame la candidature du président Ouattara à l’âge de 75ans, c’est aussi parce que le président Konan Bédié bien qu’étant âgé de 86 ans a été porté candidat par le PDCI pour la présidentielle. « Et ce qu’il faut souligner en plus, c’est que cette volonté de passer le pouvoir à la nouvelle génération, a été brisée par le président Henri Konan Bédié qui, à 86 ans, se porte candidat pour son parti. A partir de ce moment, la question de l’âge ne se pose plus. Ce que le PDCI voit et maintient que c’est Bédié son candidat, c’est la même chose que le RHDP voit et fait appel au président Ouattara, » a estimé le président d’honneur de Horizon RHDP notre héritage.