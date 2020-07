“ Il n’y a que trois catégories de peuples au monde...”, tel est le titre d’une anecdote qu’a posté ce jour sur sa page Facebook le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir (RE), Guy MITOKPE. En prélude à la célébration du 60e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, l’homme a adressé une exhortation à tout le peuple béninois, à travers une publication dans laquelle il expose (en amont) les raisons qui pourraient expliquer le grand retard du développement du Bénin. Il convie chaque citoyen à refléter effectivement dans les actes ” la sagesse des 60 années de souveraineté ” du pays.

L’anecdote qui caractérise les béninois

La philosophie des citoyens béninois est un outil destructeur qui freine et retarde le développement du Bénin. Du moins, si l’on s’en tient aux propos du secrétaire général du parti Restaurer l’espoir (RE), Guy MITOKPE. À quelques heures des 60 ans d’indépendance du Bénin, il a donné sa recette pour le développement du pays. Dans sa publication sur le réseau social Facebook, il a avant tout partagé avec le grand public une anecdote qui caractérise le peuple béninois. Selon lui, il existe au monde trois catégories de peuple. À travers une explication représentative, il a indiqué la catégorie de peuple que constituent les béninois. ” Afin de déterminer ces trois catégories de peuple, il s’agira d’enfermer chaque peuple dans une grosse marmite, pourvue d’un bon couvercle et ensuite s’arranger afin que personne ne réussisse à sortir dans la marmite“. Il estime qu’en raison de leur solidarité et de leur intelligence, les deux premières catégories de peuples finiront par faire sortir l’un de leurs compatriotes, qui par la suite ” s’arrangera à faire sortir tous les autres“.

Ces deux catégories de peuples sont les Juifs et les Français ou les Gaulois. La troisième catégorie de peuple représentée par les béninois n’arriveront pas à sortir ” car le premier d’entre eux qui serait prêt à s’extirper hors de la marmite, sera rapidement ramené au plus profond de la marmite par ses compatriotes ” même si celle-ci est grandement ouvert a déploré Guy MITOKPE. ” Vous n’avez besoin d’aucun couvercle… Comptez sur eux. Aucun d’eux n’arrivera à sortir ” a-t-il écrit. Pour lui, le seul moment où le béninois est solidaire, c’est lorsqu’un compatriote oublie de ranger la béquille de sa motocyclette, qui traîne au sol. Instantanément, tout le monde crie ” béquille, béquille “. Le béninois peut faire mieux selon lui, car le retard de développement que connaît le pays est dû à l’incapacité des citoyens d’être solidaires, unis et forts. Fort de cette anecdote, il recommande à chaque citoyen du pays de revoir sa copie et d’être solidaire entre compatriotes.

” Il est tant que nous naissons de nouveau “

Le souhait de Guy MITOKPE pour le peuple béninois est d’être un peuple solidaire, fort, courageux, soudé et battant. A quelques heures du 1er août 2020, l’ancien député invite donc les béninois à être un nouveau type de citoyen afin de refléter la maturité du pays pour accéder au développement. ” Demain, 1er Août 2020, cela fera exactement 60 ans que notre pays accédera à la souveraineté internationale… Il est tant que nous naissons de nouveau…” peut-on lire sur sa page Facebook. À l’en croire, le salut est dans la renaissance et le renouvellement de la mentalité de chaque béninois. Une nouvelle ère est ainsi possible au Bénin après la célébration de cette 60e édition de la fête de l’indépendance au Bénin. Il conclut en estimant qu’il ” est tant pour nous (les béninois sans ndlr) de refléter la sagesse des 60 années de souveraineté…“.