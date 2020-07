La crise économique après la crise sociale ? En effet, depuis le double incident Lion Air et Ethiopian Airlines, ayant coûté la vie à plus de 340 personnes, l’avionneur américain Boeing n’arrive plus à se remettre sur le droit chemin. L’ensemble de sa flotte 737 MAX étant désormais coulée au sol. Récemment, 355 commandes ont été annulées.

La reprise du trafic aérien se fait peu à peu, mais reste inégalitaire en fonction des aéroports, des compagnies et autres sociétés. Du côté de Boeing, le fait que ses 737 MAX soient toujours cloués au sol et que la reprise de leur activité ait été considérablement retardée suite au covid-19 a eu un nouvel impact sur l’image de la firme, qui a donc vu un bon nombre de ses commandes être annulées.

Boeing, des commandes en berne

Ces 355 annulations, s’ajoutent aux 60 observées le mois dernier, par des compagnies de leasing et des compagnies aériennes. Les livraisons, lorsqu’elles s’effectuent, restent toutefois minimes en comparaison aux annulations. 10 avions livrés en juin, 4 en mai et 6 en avril, l’hécatombe se confirme chez Boeing qui enregistre un net ralentissement de ses activités. Heureusement, tout n’est pas tout noir.

Une crise sociale puis sanitaire

En effet, si de nombreuses commandes de 737 MAX ont été annulée, le transporteur américain FedEx a récemment passé commande pour un nouvel avion cargo, de type 767. En ajoutant cet avion au carnet de commandes de Boeing, le total brut de commandes, est passé à 59, pour les mois prochains. En revanche, en ayant un aperçu plus global de la situation, le nombre de commandes à l’année est en chute libre, à -789 comparé à l’an dernier.