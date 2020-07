Ghor est une province montagneuse du centre de l’Afghanistan, et une zone sous menace permanente des Talibans. Depuis les négociations entre Washington et les Talibans et le retrait des troupes américaines des territoires occupés, l’administration Ashraf Ghani, s’était retrouvée avec un problème sécuritaire important à gérer. Mais depuis quelques jours, une jeune adolescente faisait désormais figure d’héroïne dans la province de Ghor.

Deux talibans tués et plusieurs autres blessés…

Le gouvernement d’Ashraf Ghani, officiellement vainqueur des élections présidentielles de mars dernier, avait à faire face non seulement à une crise politique importante puisque, son siège était également réclamé par un adversaire politique ; mais également à une crise sécuritaire importante. Le fait est que le retrait négocié des troupes américaines d’Afghanistan, semblait ne pas avoir complètement abouti puisque les Talibans avaient poursuivi les attaques contre les forces gouvernementales afghanes, créant dans un pays où tout était à reconstruire, une tension insécuritaire importante.

Pis, les Talibans, selon la presse locale s’en prenaient régulièrement aux villageois qu’ils soupçonnent d’être des informateurs pour le gouvernement ou les forces de sécurité. Il y a quelques jours les insurgés talibans faisaient une descente au domicile d’un chef du village de la province, et l’abattait lui et sa femme sous les yeux de ses enfants, Qamar Gul et son frère.

Sentant le danger, Qamar Gul, entre 14 et 16 ans selon la presse locale, n’écoutant que son courage et désirant sauver sa vie et celle de son frère, n’avait pas hésité à se saisir d’une mitraillette cachée dans le domicile parental, et à faire feu sur les assaillants. Deux talibans périrent sous les balles quand plusieurs autres furent blessés. Un acte héroïque qui permit aux secours de venir à leur aide et à repousser les assaillants talibans. Qamal Gul et son frère ont été pris en charge par les autorités gouvernementales.