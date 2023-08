Depuis plusieurs semaines, Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, était resté silencieux. Cette absence de communication est intervenue suite à la tentative avortée de mutinerie de son groupe qui a fait la Une des médias pendant plusieurs heures. Cependant, une récente vidéo semble marquer son retour sur la scène médiatique. Dans cette séquence, tournée probablement en Afrique selon plusieurs sources, Prigojine apparaît dans une tenue de camouflage, debout dans une zone désertique, tenant un fusil à la main.

À distance, d'autres hommes armés et une camionnette sont visibles, laissant penser qu'il est entouré de ses partisans. L'apparition de cette vidéo a suscité l'attention des médias internationaux, qui ont cherché à déterminer la date et la localisation précises de l'enregistrement. Malgré leurs efforts, ces informations demeurent incertaines, ajoutant un mystère supplémentaire à cette apparition publique.

Dans la vidéo, Evguéni Prigojine s'exprime avec assurance : "La température est de plus de 50 degrés - tout se passe comme nous le souhaitons. Le groupe paramilitaire Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique plus libre. Justice et bonheur - pour le peuple africain, nous faisons de la vie un cauchemar pour l'État islamique et Al-Qaïda et d'autres bandits", déclare-t-il, affirmant ainsi la mission et les ambitions de son groupe. Prigojine évoque ensuite le recrutement au sein de Wagner, laissant entendre que le groupe continue à se renforcer.

Il annonce que le groupe "continuera d'accomplir les tâches qui lui ont été confiées." Une offre intrigante est également faite aux intéressés, puisque la vidéo est accompagnée d'un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe. Cependant, l'avenir de Wagner et de son leader reste entouré d'incertitude. Le mois de juin avait vu Prigojine mener une mutinerie éphémère contre le commandement militaire russe, créant ainsi une brèche dans sa relation avec le Kremlin. Ce dernier a ensuite annoncé que Prigojine et certains de ses combattants, ayant pris part à des affrontements intenses lors de la guerre en Ukraine, quitteraient la Russie pour la Biélorussie.

Cette situation complexe soulève des questions quant à la direction future du groupe Wagner et à la position d'Evguéni Prigojine au sein de la sphère paramilitaire et géopolitique. La récente apparition médiatique de Evguéni Prigojine marque son retour à la communication publique après une période de silence. La vidéo, tournée en Afrique, le montre en position de force, entouré de ses partisans armés.

Ses déclarations audacieuses laissent transparaître ses ambitions pour le groupe Wagner en tant que force influente dans la lutte contre les groupes extrémistes en Afrique. Cependant, les circonstances de sa mutinerie et les annonces ultérieures du Kremlin soulèvent des questions sur l'avenir de Wagner et son propre rôle au sein du groupe. L'histoire continue de se dérouler dans une atmosphère de mystère et d'incertitude.