L’exception confirme la règle. Cette assertion populaire s’est à nouveau vérifiée en Ethiopie. En effet, alors que les personnes âgées de plus 80 ans sont considérées comme les plus vulnérables face à la pandémie du nouveau coronavirus, un homme qui aurait plus de 100 ans y a survécu. Il s’agit d’un moine orthodoxe éthiopien. Selon les proches de cet homme qu’on pourrait appeler miraculé, il aurait très exactement 114 ans. A en croire les confidences qui ont été faites par le petit-fils de ce dernier, il ne dispose pas de pièce pouvant justifier son âge.

Sous oxygène et sous dexaméthasone…

Il a tout de même brandi une photo de lui célébrant son 100e anniversaire. Le centenaire nommé Tilahun Woldemichael est rentré sain et sauf chez lui après près de trois semaines passées en hospitalisation. Il aurait été sous oxygène et sous dexaméthasone lors de son séjour. Ce type de stéroïde aurait montré son efficacité dans le pays. « Je suis très heureux parce que nous sommes à nouveau ensemble », a notamment exprimé le petit-fils du vieil homme.