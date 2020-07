Le Bénin améliore son score Cpia, ( Contry Policy and Institutional Assessment). Le pays a réussi à passer de 3,5 points en 2019 à 3,6 en 2020. Le Cpia est un instrument de la Banque Mondiale qui lui permet d’établir un état des lieux sur les progrès réalisés dans les pays, dans le cadre du renforcement de la qualité de leurs politiques et de leurs institutions afin de favoriser une croissance durable et réduire la pauvreté. Le Bénin doit cette petite amélioration de son score à l’amélioration de sa gestion économique, à la résilience du secteur financier et un meilleur processus de planification du secteur de la santé de même que des progrès réalisés en matière de droits de propriété.

Un meilleur processus de planification du secteur de la santé

« La gestion économique a été améliorée grâce à la publication de statistiques régulières et complètes sur la gestion de la dette, ainsi qu’à l’introduction de budgets programmatiques et les progrès soutenus en matière de consolidation fiscale… Deuxièmement le secteur financier a été rendu plus résilient en poursuivant les réformes sur les exigences des normes internationales des accords de Bâle II et de Bâle III. Troisièmement, un meilleur processus de planification du secteur de la santé a permis d’augmenter la note relative au capital humain » a détaillé l’économiste à la Banque Mondiale Nathalie Picarelli dans les colonnes du journal La Nation.

Des progrès réalisés en matière de droits de propriété avec une meilleure transparence du système d’administration foncière, la publication en ligne du cadastre et surtout l’adoption d’un décret facilitant la conversion des permis d’habiter en titres fonciers pouvant être reconnus comme des garanties par le régulateur bancaire (Commission bancaire de l’Uemoa) ont également aidé le Bénin..

Le pays doit chercher à renforcer les systèmes de protection sociale et de retraites

Elle fait savoir que c’est un avantage pour le pays d’améliorer son score Cpia parce que cela détermine la répartition des prêts concessionnels et des dons Ida. Les pays les plus performants sur la base de leur score Cpia pourraient s’attendre à avoir une enveloppe plus conséquente afin de stimuler la croissance et promouvoir une prospérité partagée, explique t-elle. L’économiste a par ailleurs indiqué que le Bénin doit encore fournir des efforts dans plusieurs domaines pour continuer par améliorer son score.

« Il faut continuer à renforcer la profitabilité du système bancaire et l’inclusion financière. Ce dernier point est en lien avec une meilleure politique d’inclusion des femmes et des filles » fait-elle savoir. Dans le domaine de l’inclusion financière, le Bénin est encore en dessous de la moyenne mondiale. L’économique indique aussi que le pays doit chercher à renforcer les systèmes de protection sociale et de retraites et la régularisation du marché du travail. « Le projet Arch en cours pourra bientôt apporter des résultats, mais il y a encore peu de filets sociaux, comme l’assurance chômage par exemple » constate Nathalie Picarelli.