L’Union Européenne vient de bander les muscles à l’encontre des individus qui sont responsables de cyberattaques. Des sanctions ont ainsi été prises contre 06 pirates informatiques de nationalité russe et chinoise. Une agence de renseignements russe, chinoise et nord-coréenne furent également sanctionnés par l’Union européenne. Il ressort que les différentes agences citées ont des liens étroits avec les cybercriminels.D’après l’UE, ces individus menaient leurs opérations depuis la Chine et la Russie. C’est la première fois qu’une telle décision est prise au sein de la zone UE.

Avec cette politique de tolérance zéro à l’endroit des cybercriminels, l’Union Européenne emboîte le pas aux Etats Unis. En effet, il y a quelques jours, les USA avaient inculpé deux ressortissants chinois qui s’étaient rendus coupable de faits de piratage informatique. D’après les enquêtes qui furent diligentées, ces actes de piratage avaient pour cible des structures qui étaient engagées dans la lutte contre la propagation du coronavirus.Selon les responsables américains, ces deux pirates qui ont réussi à voler une quantité importante de données étaient en mission.

Frapper fort

En ce qui concerne les récentes sanctions prises par l’UE, elles ont ciblé des cybercriminels spécialisés dans les opérations de grandes ampleurs et à fort impact. Les pirates chinois qui viennent d’être sanctionnés avaient des antécédents qui ont durement affecté de nombreuses entreprises à travers l’Europe avec des conséquences économiques terribles pour les structures impactées. “Les comportements malveillants dans le cyberespace sont inacceptables, car ils portent atteinte à la sécurité et à la stabilité internationales, ainsi qu’aux avantages offerts par l’internet et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)“ a déclaré à la presse Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union Européenne.