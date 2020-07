En mai, lors d’une cérémonie à la Maison-Blanche dévoilant le drapeau de l’US Space Force, le plus petit service militaire au sein du département américain de la Défense ; le président Donald Trump avait déclaré que les États-Unis travaillaient sur un missile “super-chouette”. Un missile plus rapide qu’aucun autre, même chez les adversaires. Le président Donald Trump avait fait alors ces déclarations aux côtés de certains des plus hauts dirigeants militaires du pays.

Etaient présents, le secrétaire à la Défense Mark Esper et le général Mark Milley, Chef d’État-Major des armées des États-Unis. Pourtant aucun commentaire alors n’avait suivi la déclaration du président. Ce jeudi, par contre, les autorités militaires tendant à confirmer les propos du président, avaient livré certains détails techniques sur ce super missile.

Un missile hypersonique…

C‘est la chaîne de télévision américaine de grand audimat, CNN, qui ce jeudi citant des sources officielles au Pentagone, avait livré des informations sur le missile « super-chouette » vanté par le président Trump en Mai dernier. Ce missile, selon les autorités militaires, serait en réalité un missile hypersonique, autrement dit un missile pouvant atteindre une vitesse supérieure à Mach 5. Cette gamme de missile hypersonique représente la nouvelle référence de missile qui alimente la course technologique entre les différentes grandes puissances dont, les USA, la Russie, et la Chine.

Puisqu’un missile hypersonique, avait techniquement le potentiel de renverser la défense aérienne traditionnelle en voyageant trop vite pour être touché. Ce jeudi donc, les autorités militaires américaines révélaient que le nouveau missile américain pouvait lui atteindre, 17 fois la vitesse du son, soit Mach 17. Il serait le premier de ce type, les missiles les plus rapides pour le moment étant le missile anti-missile américain ‘’Sprint’’ (Mach 10), le missile aérobalistique hypersonique russe ‘’Kinjal’’ (Mach 10), et les missiles antiaériens des batteries de défense S-500 russes (Mach 12).